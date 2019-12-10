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Власти Одессы выплатят семьям погибших по 120 тысяч гривень

21:12, 10 декабря 2019
Общество
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Семьям погибших будет выделено по 120 тыс. грн / facebook.com/MNS.GOV.UA

Власти Одессы выделили из городского бюджета 3,5 млн грн на выплату помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии Одессы, в связи с пожаром, который произошел в здании на Троицкой, 25, городским головой Геннадием Трухановым сегодня подписано соответствующее распоряжение о выделении единовременной материальной помощи.

Согласно распоряжению, семьям погибших будет выделено по 120 тыс. грн с учетом стоимости ритуальных услуг, которая перечисляется их исполнителям.

Людям, пострадавшим в результате пожара, в зависимости от тяжести повреждений: легкое состояние – по 20 тыс. грн; средней тяжести – по 40 тыс. грн; тяжелое состояние – по 80 тыс. грн.

Как отмечается, по предварительным подсчетам, общий объем предоставленной помощи составит более 3,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

На сегодняшний день подтверждена гибель в результате пожара 12 человек, пострадали более 30 человек. Местонахождение 4 человек неизвестно, тела 5 погибших пока не удалось идентифицировать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем. Готовится подозрение двум фигурантам.

Сегодня, 10 декабря, в полиции заявили, что директору колледжа Любови Кочерге объявлено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Завтра Кабмин на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении почти 4 млн грн на ликвидацию последствий пожара в Одесском колледже и выплаты компенсаций семьям погибших.

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