Насилие и реакция прохожих: полиция провела в Днепре эксперимент (фото)
Патрульные Днепра провели в центре города социальный эксперимент, чтобы понять реакцию прохожих на публичное насилие.
Об этом сообщает пресс-служба патрульных Днепра в Facebook.
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Для эксперимента копы пригласили двух актеров, которые сыграли супругов. Мужчина во время ссоры кричал на «жену», унижал ее и хватал за шею и волосы.
Однако прохожие спокойно проходили мимо сварливой пары. Только две женщины спросили у жертвы, не нужна ли ей помощь. Неподалеку дежурили патрульные, чтобы отреагировать на просьбу неравнодушных. Обращений так и не поступило.
«Нет понятия "чужие отношения" или "сами разберутся", ведь завтра может быть поздно. Если вы видите, что по отношению к человеку совершается агрессия — сразу сообщайте об этом в полицию», – отметили правоохранители.
Эксперимент провели в рамках акции #16днівпротинасильства.
Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области подопечных Стародобровольського психоневрологического интерната заставляли заниматься сексом с другими подопечными — надзирателями за поведением.