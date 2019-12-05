Насилие и реакция прохожих: полиция провела в Днепре эксперимент (фото)

Копы пригласили актеров выполнить социальный эксперимент.

Патрульные Днепра провели в центре города социальный эксперимент, чтобы понять реакцию прохожих на публичное насилие.

Об этом сообщает пресс-служба патрульных Днепра в Facebook.

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Для эксперимента копы пригласили двух актеров, которые сыграли супругов. Мужчина во время ссоры кричал на «жену», унижал ее и хватал за шею и волосы.

Однако прохожие спокойно проходили мимо сварливой пары. Только две женщины спросили у жертвы, не нужна ли ей помощь. Неподалеку дежурили патрульные, чтобы отреагировать на просьбу неравнодушных. Обращений так и не поступило.

«Нет понятия "чужие отношения" или "сами разберутся", ведь завтра может быть поздно. Если вы видите, что по отношению к человеку совершается агрессия — сразу сообщайте об этом в полицию», – отметили правоохранители.

Эксперимент провели в рамках акции #16днівпротинасильства.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области подопечных Стародобровольського психоневрологического интерната заставляли заниматься сексом с другими подопечными — надзирателями за поведением.