"Почему она не посещает Крым?": Глава Меджлиса раскритиковал миссию ОБСЕ

В ОБСЕ заявили, что Россия "не дает разрешения" посетить представителям организации оккупированный Крым.

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров раскритиковал мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, поскольку за весь период аннексии Крыма она так и не посетила полуостров.

Об этом он заявил на пресс-конференции 9 октября в Киеве, передает Радио Свобода.

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«Мы все уже привыкли к тому, что воспринимаем эту мониторинговую миссию как такую, что занимается Донбассом. На самом деле полномочия этой миссии гораздо шире ... Вопрос, почему она не посещает Крым», – сказал Чубаров, добавив, что ранее уже задавал этот вопрос председателю ОБСЕ Мирославу Лайчаку.

«Его ответ свелся к тому, что мы бы рады, но Россия, как член ОБСЕ, не дает разрешения», – отметил Чубаров.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.