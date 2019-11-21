Майдан посещала контрснайперская группа СБУ - Парубий дал показания по делу Евромайдана

Комендант палаточного городка, руководитель отрядов самообороны Майдана Андрей Парубий заявил, что в гостинице "Украина" были выявлены признаки обустройства снайперской позиции.

Суд по делу против пятерых экс-"беркутовцев" допросил бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия, который был комендантом палаточного городка и руководителем отрядов самообороны Майдана.

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Как передает корреспондент УНИАН, Парубия на заседании Святошинского райсуда Киева допрашивали в качестве свидетеля стороны защиты.

В своих показаниях Парубий отметил, что 21 февраля 2014 года на Майдан по приглашению заместителя руководителя штаба национального сопротивления Сергея Пашинского прибыла контрснайперская группа СБУ. По словам Парубия, он лично провел специалистов через баррикады. Люди из этой группы вместе с несколькими "майдановцев" пошли осматривать отель "Украина".

Парубий также добавил, что после этого специалисты сообщили ему, что якобы нашли признаки обустройства в отеле снайперской позиции и пообещали позже рассказать об этом более подробно. Однако с тех пор Парубию об этой истории больше ничего не известно.

Он также добавил, что непосредственно связь со специалистами СБУ держал Пашинский.

В то же время Парубий отметил, что не помнит, кто именно из "майдановцев" вместе со специалистами ходил осматривать отель.

Следует также отметить, что Пашинский сегодня в суде в своих показаниях ничего не говорил об этом эпизоде.

Кроме того, в ходе допроса Парубий сообщил, что на самом деле пострадавших на Майдане было значительно больше, чем отражено в уголовных производствах и медицинских справках, поскольку многие участники акций протеста боялись обращаться к врачам, а в последние дни противостояния вообще было опасно покидать Майдан. По его словам, этим людям медицинская помощь оказывалась по периметру Майдана врачами, которые там работали.

Также Парубий заявил, что именно правоохранители провоцировали обострение ситуации в центре Киева 19 января и в 18 февраля 2014 года.

В частности, по его словам, перед тем, как на улице Грушевского участники акции начали жечь милицейские автобусы, правоохранители еще в светлое время суток бросали в сторону протестующих светошумовые гранаты с прикрепленными к ним металлическими элементами.

Также Парубий подтвердил показания предыдущего свидетеля Пашинского о том, что Майдан не имел четко определенного руководителя или руководителей, которые бы давали приказы участникам акции совершать какие-либо действия.

По его словам, политические лидеры Майдана Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Александр Турчинов осуществляли только координационную и организационную функции по жизнеобеспечению Майдана, а также координировали охрану участников акции протеста от "титушек" и нападений правоохранителей.

Кроме того, отвечая на вопрос адвокатов экс-"беркутовцев", почему участники Революции достоинства не выполнили договоренности по примирению, которые были достигнуты между лидерами оппозиции и экс-президентом Виктором Януковичем с участием международных посредников, Парубий отметил Майдан не воспринимал никаких договоренностей с Януковичем.

Следующее заседание по делу экс-«беркутовцев» начнется в 11.30 3 декабря.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-"беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. Остальным обвиняемым до 22 декабря продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.