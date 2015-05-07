Пограничники не пропустили в Украину 32 байкеров из России и других стран
Пограничники не пропустили в Украину 32 байкеров из России и других стран, так как имели обоснованные подозрения, что они едут с целью дестабилизации ситуации на майские праздники.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
"С 1 по 5 мая на различных участках границы не пропустили 32 представителей байкерского движения, которые следовали в Украину небольшими группами, и в отношении которых подтвердилась информация об их намерениях участвовать в мероприятиях дестабилизационного характера в различных регионах Украины. Некоторые из них, после того, как им отказали в пропуске на одном участке границы, пытались проехать через другую", - отметил Слободян.
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Он также уточнил, что у пограничников нет информации, к какой именно организации или организациям байкеров относятся лица, не допущенные в Украину.
"Но в ходе проведения фильтрационных мероприятий было установлено, что транзитная цель, о которой заявляла большинство байкеров, не соответствует действительности: на самом деле, все они планировали остаться на территории Украины в разных регионах, во-вторых, часть из них незадолго до визита в Украину посещала Россию, где имела отношения сомнительного характера", - добавил Слободян.
Также он добавил, что среди этих байкеров были граждане не только России, но и ряда европейских стран, но все они имели тесные связи с Российской Федерацией, а въехать в Украину пытались с разных сторон: с севера, юга, со стороны Приднестровья.
Ранее УНИАН сообщал, что МИД РФ отрицает угрозу от "Русских мотоциклистов". Также сообщалось, что российские байкеры-за просьбы снять георгиевскую ленту разбили грузинской активистке мобильный телефон.