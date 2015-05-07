В родном городе Кобзона на Донетчине сняли его мемориальную доску (фото)

Мемориальную доску Иосифу Кобзону демонтировали в городе Часов Яр (Донецкая область), где родился певец, сообщает LB.ua.

В среду заместитель начальника ГУМВД Украины в Донецкой области Илья Кива в своем фейсбуке анонсировал снос доски Кобзону и сообщил, что на ее месте будет установлена мемориальная доска Дмитрию Чернявскому ("свободовец", которого убили в 2014 году в Донецке во время демонстрации в поддержку единства Украины сепаратисты).

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Утром в четверг Кива написал: "Мы только собрались сносить, а Кобзон снялся и покинул территорию Украины вместе с досками, жаль вату с собой не забрал!".

При этом он обнародовал фото места, где висела доска.

Мы только собрались сносить , а Кобзон снялся и покинул территорию Украины , вместе с досками , жаль вату с собой не забрал !!! Posted by Илья Кива on 6 травня 2015 р.

Напомним, накануне на здании филологического факультета Донецкого национального университета демонтировали барельеф поэту Василию Стусу.