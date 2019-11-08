Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ

Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии поминал имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля ПЦУ.

Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию Православной церкви Украины.

Читайте такжеПольская церковь не захотела признавать ПЦУ

Об этом на своей странице в Facebook написал архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей Украинской православной церкви Евстратий (Зоря).

"Сегодня, 8 ноября, патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II во время литургии в День собора архистратига Михаила (по новому стилю) в Храме архангелов (El-Zaher, Daher, Каир, Египет) во время божественной литургии поминал имя митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины", - сообщил он.

Архиепископ Евстратий добавил, что достоверность подтверждена из двух информированных источников, а также размещенной на странице храма в Facebook видеозаписью богослужения. Позже ожидается официальное сообщение, отметил он.

"Таким образом, Александрийский патриархат присоединился к числу церквей, признающих автокефалию Православной церкви Украины. Как известно, Александрийская церковь имеет в диптихах второе после Вселенского патриархата место", - подчеркнул архиепископ.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.