Греческая церковь внесла в диптих имя предстоятеля ПЦУ

Имя предстоятеля ПЦУ Епифания впервые вместе с предстоятелями других поместных церквей было упомянуто в совместном богослужении предстоятеля Греческой церкви Иеронима с вселенским патриархом Варфоломеем.

Греческая православная церковь внесла в диптих имя предстоятеля Православной церкови Украины Епифания. Читайте такжеРПЦ порвет связи с Греческой церковью из-за признания ею ПЦУ Об этом сообщается на сайте Оrthodoxia.info. Как отмечается, имя предстоятеля ПЦУ Епифания впервые вместе с предстоятелями других поместных церквей было упомянуто в совместном богослужении предстоятеля Греческой церкви Иеронима с вселенским патриархом Варфоломеем. Также подчеркивается, что это является официальным признанием ПЦУ Греческой церковью.

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