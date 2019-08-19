"Хочет расширить паству за счет ПЦУ": Филарет выдвинул обвинения в адрес Варфоломея

По словам Филарета, вселенский патриарх стремится к скорейшей ликвидации Киевской патриархии.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что вселенский патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии.

Об этом он сказал в интервью 112.ua.

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"Почему митрополит Епифаний (предстоятель ПЦУ - УНИАН) создал ликвидационную комиссию? Потому что патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевской патриархии. И поэтому, выполняя просьбу вселенского патриарха, митрополит Епифаний создал незаконную ликвидационную комиссию", - отметил патриарх.

По словам Филарета, патриарх Варфоломей планирует расширять паству за счет приходов Православной церкви Украины, ведь в Турции в Константинопольском патриархате всего 6-10 тысяч верующих.

"По этой причине он (Варфоломей - УНИАН) не уступает свои епархии в северных областях Греции, острова принадлежат тоже ему, хотя это другое государство. Ему принадлежат все греческие приходы за пределами своего государства. И мечта Вселенского патриарха - чтобы все православные эмигранты принадлежали не к своим церквям, а принадлежали к Вселенскому патриархату. Поэтому он хочет, чтобы наши украинские приходы принадлежали ему, и он это записал в томосе. Нас это не устраивает", - подытожил Филарет.

Как сообщал УНИАН, почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

По мнению Филарета, прихожан УПЦ КП «фактически силой заставляют принадлежать к другой конфессии – Православной церкви Украины».