«Русский мир»: на Львовщине стены детсада разрисовали российскими мультиками (фото)

Активисты отмечают, что торжественности испортило «популяризация российской культуры среди самых младших воспитанников».

Стены детского сада на Львовщине разрисовали героями российского мультсериала «Смешарики».

Внимание на дизайн обратили активисты ОО «Громада та ініціатива» в Facebook, назвав такую идею администрации заведения «пропагандой русского мира».

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Детсад на 50 мест открыли на днях местные и областные чиновники. Активисты отмечают, что торжественности испортило «популяризация российской культуры среди самых младших воспитанников».

«Имеется в виду публичная демонстрация в учебной комнате детсада персонажей российского мультфильма "Смешарики". Очень обидно, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось место для красивых персонажей украинских мультфильмов, для примера известного Петра Пяточкина, Капитошки или запорожских казаков. Зато, каждый день дети будут созерцать персонажей мультфильма, которые производятся студией компьютерной анимации «Петербург» при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации», – говорится в сообщении.

В ОО напомнили, что на Львовщине действует решение Львовского облсовета о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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