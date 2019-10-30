В Минобороны объяснили призыв с 18 лет

По мнению заместителя министра обороны, армия должна двигаться в сторону контрактной.

Никто законодательно не отменял призыв в армию с 18 лет, хотя в 2014 году было принято решение не призывать молодых людей до 20-летнего возраста.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил заместитель министра обороны Александр Полищук.

По его словам, украинская армия должна двигаться в сторону профессиональной контрактной армии. Армия в нынешнем виде позволяет только ситуативно реагировать на угрозы.

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«По призыву, так законодательно никто не отменял призыва с 18 лет. В законодательной базе, в законодательном поле Украины призыв с 18 лет сохранен. Просто, напоминаю, в 2014 году было принято решение, на мой взгляд очень правильное, не призывать молодых людей до 20-летнего возраста. Вместе с тем, возможность уйти служить для тех 18-летних, которые хотят в армию, сохранилась и существует до сих пор», – сказал он.

«Далее, также было принято решение – не направлять военнослужащих срочной службы в зону боевых действий, а в тылу готовить из них активный резерв для Вооруженных сил. И это тоже, на мой взгляд, было правильное решение. Это та ситуация, которая есть сейчас», – пояснил Полищук.

Как сообщал УНИАН, Управление персонала штаба Командования Сухопутных войск инициирует возвращение призыва на срочную службу с 18 лет.

В опросах призыва в ряды ВСУ существуют определенные различия между законом «О воинской обязанности и военной службе» и президентским указом о призыве. В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым исполнилось 18 лет и старшие лица, которые не достигли 27-летнего возраста». А согласно последним президентским указам, призывали граждан с 20 лет., пояснили в штабе командования Сухопутных войск.