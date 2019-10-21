Когда переводят часы в Украине 2019

Перевод часов на зимнее время даст возможность поспать на час дольше.

Перевод часов в Украине 2019 года на зимнее время традиционно состоится в последнее воскресенье октября.

Когда переводят часы

В ночь с 26 на 27 октября в 4 утра стрелки часов нужно перевести на один час назад – на 3:00. Таким образом, перевод часов на зимнее время даст возможность поспать дольше.

Стоит отметить, что современные электронные устройства "обучены" самостоятельно менять время, поэтому перевод часов, например, для смартфонов в большинстве случаев не актуален. А вот в остальных часах придется переходить на зимнее время вручную.

Перевод часов в Украине

Перевод времени в Украине проходит дважды в год - весной мы переходим на летнее время, а осенью - на зимнее.

Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году. Тогда это объясняли необходимостью экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Летом световой день длиннее, а осенью он уменьшается. Светлеть начинает гораздо позже, а темнеет раньше, поэтому добавление часа осенью и его изъятие весной посчитали целесообразным. Хотя из-за этого наш организм испытывает определенный стресс.

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В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году. После развала СССР, в 1996 году, Кабмин принял постановление №509 о том, что перевод времени на зимнее в Украине традиционно пройдет в ночь на последнее воскресенье октября, то есть 28 октября в 04:00 утра.

Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документе.

Эксперты говорят, что переход на зимнее время люди переносят легче, чем на летнее, но к новому режиму организм привыкает все же довольно долго.

Предполагалось, что осенью 2012 года Украина в последний раз переведет время и останется во втором часовом поясе. Но Правительство этот вопрос так и не рассматривало, поэтому украинцы продолжают переводить часы дважды в год.