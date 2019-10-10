В Одессе полиция задержала протестующих против вторжения Турции в Сирию

Активистов обвинили в нарушении порядка проведения мирных собраний.

В Одессе полиция задержала двух активистов, которые возле генконсульства Турции протестовали против военного наступления на позиции курдов в Сирии.

Читайте такжеОперация Турции в Сирии: среди первых погибших восемь мирных жителей - СМИОб этом говорится в сообщении на Facebook-странице организации «Нигилист».

Отмечается, что активистов задержали, когда они развернули плакаты с призывом остановить военную операцию Турции. Кроме того, правоохранители задержали товарища этих активистов, который пришел в отделение полиции узнать, в чем дело.

«Их обвиняют в «нарушении порядка проведения мирных собраний», которого не существует ни в одном нормативно-правовом акте Украины», – считают в организации.

Впоследствии полиция отпустила двух задержанных, а третьего – несовершеннолетнего – из отделения забрали родители.

Как ранее сообщал УНИАН, Турция обстреляла тюрьму с террористами ИГ в Сирии.