"У вас потр*хаться не найдется": еще один "слуга народа" влип в скандал (видео)
11:26, 01 октября 2019Общество
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Видео в сети разместил сам нардеп, но это было задолго до его политической карьеры.
В сети появилось видео непристойных ухаживаний мужчины, похожего на нардепа от «Слуги народа» Артема Черноморова в ночном клубе.
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Об этом сообщает Telegram-канал Николаев онлайн.
В видео мужчина, в частности, спрашивает незнакомую девушку: «Потр*хаться не найдется? А то у нас закончилось». В ответ девушка предлагает поискать где-нибудь еще.
Отмечается, что видео в сети разместил сам нардеп, но это было задолго до политической карьеры Черноморова.
Ранее в объектив камер попал коллега Черноморова Максим Бужанский. Депутат обозвал жителей Днепра "инфантильными долбо**бами".
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