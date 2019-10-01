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"У вас потр*хаться не найдется": еще один "слуга народа" влип в скандал (видео)

11:26, 01 октября 2019
Общество
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Об этом сообщает Telegram-канал Николаев онлайн.

В видео мужчина, в частности, спрашивает незнакомую девушку: «Потр*хаться не найдется? А то у нас закончилось». В ответ девушка предлагает поискать где-нибудь еще.

Отмечается, что видео в сети разместил сам нардеп, но это было задолго до политической карьеры Черноморова.

Ранее в объектив камер попал коллега Черноморова Максим Бужанский. Депутат обозвал жителей Днепра "инфантильными долбо**бами".

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Теги: #скандал#Слуга народа