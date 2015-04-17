На главной площади Краматорска снесли Ленина (фото, видео)

Сегодня в Краматорске повалили памятник Ленина на главной площади города.

Памятник сбросили во время шествия "Краматорск - это Украина", в котором по оценкам милиции, принимает участие порядка 1,5 тысячи человек. Читайте такжеЖелто-голубая "маска" не спасла Ленина в Станице Луганской (фото)Для того, чтобы убрать памятник вождю пролетариата, понадобилось совсем немного времени, сообщает местный ресурс 6264. Шествие посвящалось годовщине проукраинского митинга в захваченном боевиками Краматорске, прошедшего 17 апреля 2014 года.

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