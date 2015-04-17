На главной площади Краматорска снесли Ленина (фото, видео)
18:17, 17 апреля 2015Политика
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Сегодня в Краматорске повалили памятник Ленина на главной площади города.
В Краматорске провели митинг и снесли Ленина / 6264.com.ua
Памятник сбросили во время шествия "Краматорск - это Украина", в котором по оценкам милиции, принимает участие порядка 1,5 тысячи человек.
Читайте такжеЖелто-голубая "маска" не спасла Ленина в Станице Луганской (фото)Для того, чтобы убрать памятник вождю пролетариата, понадобилось совсем немного времени, сообщает местный ресурс 6264.
Шествие посвящалось годовщине проукраинского митинга в захваченном боевиками Краматорске, прошедшего 17 апреля 2014 года.
6264.com.ua
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