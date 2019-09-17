В Украине проходит неделя противодействия буллингу в школе

В этот период по всей Украине пройдут мероприятия для информирования о введении административной ответственности за совершение буллинга.

В Украине стартовала неделя противодействия буллингу в школе.

Об этом сообщает Министерства юстиции Украины в Facebook.

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В этот период по всей Украине пройдут мероприятия для информирования школьников, их родителей, учителей и других участников образовательного процесса о введении административной ответственности за совершение буллинга (травля) и выработки в обществе неравнодушия к проблеме буллинга.

В программе будут кинопоказы под открытым небом, танцевальный флешмоб, интерактивные театральные постановки и другое.

Как сообщал УНИАН, певица Alyona Alyona выпустила социальную песню против травли в школе.

Ранее в Украине Верховная Рада ввела штраф до 3 400 гривень за буллинг (травлю). Закон о противодействии буллингу уже вступил в силу.