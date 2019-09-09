Супергерои и магия: топ-5 самых долгожданных премьер осеннего сезона 2019 (видео)

Грустно, что лето так быстро закончилось, но впереди нас ждет интересный осенний киносезон.

С наступлением осени поток зрителей в кинотеатрах увеличивается. Дело не только в ухудшении погодных условий, но и в насыщенной сетке кинопремьер 2019. Осенью нас ждут громкие премьеры, которые станут обязательными пунктами просмотру для киноманов всего мира.

"К звездам" премьера 19 сентября

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Научно-фантастически-приключенческий фильм с Брэдом Питтом в главной роли. Герой Питта - Рой Макбрайд отправляется в космос на поиски своего отца, который исчез много лет назад. Во время путешествия он раскрывает удивительные секреты, которые бросают вызов природе человеческого существования.

"Щегол" премьера 26 сентября

Долгожданная экранизация романа Донны Тартт - одна из главных премьер этой осени. Картина рассказывает историю юного Теодора Деккера, который потерял мать во время теракта в Метрополитен-музее. Сам Теодор выжил и во время катастрофы получил от незнакомого дедушки картину с изображением щегла. Вся жизнь мальчика, полна крайностей, проходит под знаком этой картины.

"Джокер" премьера 3 октября

Фильм про культового и эксцентричного злодея и главного врага Бэтмена. Это будет новое прочтение истории о человеке, от которого отвернулось общество.

"Колдунья: Повелительница тьмы" премьера 17 октября

Приключенческий фильм является продолжением ленты "Колдунья", вышедший на экраны в 2014 году. Сюжет строится вокруг непростых отношения между Малефисентой и принцессой Авророй. Фильм выйдет на экраны ровно через 60 лет после появления оригинального мультфильма.

"Терминатор: Фатум" премьера 31 октября

Фантастический боевик является продолжением фильма «Терминатор 2: Судный день», который вышел в 1991 году. К исполнению своих ролей вернулись Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон. Фильм будет выпущен к 35-летию со дня выхода первого "Терминатора".

Как сообщал УНИАН, психологический триллер «Джокер», посвященный культовому суперзлодею комиксов DC, получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.