Украинский "Голливуд": топ-5 самых ожидаемых кинопремьер осени 2019 (видео)

После практически полного затишья летом, этой осенью украинский кинематограф готовит целый ряд громких премьер.

Осенью состоятся премьеры пяти украинских фильмов, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах уже скоро. Не пропустите.

"Запрещенный" премьера 5 сентября

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Художественный полнометражный фильм о жизни и смерти Героя Украины - Василия Стуса. События картины разворачиваются в последние годы жизни поэта. В прошлом году вокруг фильма разгорелся скандал из-за сцены суда с Медведчуком, который был адвокатом поэта. Сначала в картине была "линия Медведчука", потом ее убрали, а потом снова вернули.

"Фокстер и Макс" премьера 19 сентября

"Фокстер и Макс" – первый украинский семейно-приключенческий фантастический фильм. Картина рассказывает о приключениях подростка и пса-супергероя. Съемки проходили на улицах Киева с использованием настоящих роботов.

"Захар Беркут" премьера 10 октября

"Захар Беркут" - экранизация одноименной исторической повести Ивана Франко. Исторический экшн рассказывает о борьбе украинцев с монгольской ордой во главе с ханом Бурундою. Критики ожидают, что это будет зрелищный и динамичный фильм.

"Домой"премьера 7 ноября

Фильм рассказывает историю крымского татарина Мустафы, двое сыновей которого поехали в Киев после аннексии полуострова. Картина уже завоевала несколько наград. 23 августа фильм выбрали в качестве национального претендента от Украины на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

"Цена правды"премьера28 ноября

Фильм совместного производства Украины и Польши, посвященный Голодомору. Британский журналист Гарет Джонс стремился первым открыть миру правду о Голодоморе. Американская компания Samuel Goldwyn Films купила права на прокат картины в Северной Америке.