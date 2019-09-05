Медведчук объяснил, почему через суд хочет запретить книгу про Стуса

Автор книги считает иск Медведчука прямым давлением на свободу слова.

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и кум российского президента Путина Виктор Медведчук прокомментировал свой иск против автора книги про Стуса.

О причине иска кум Путина рассказал Громадському.

Читайте такжеПартия Бойко-Медведчука не дала ни одного голоса за снятие неприкосновенности, у Порошенко трое воздержались

В книге «Правда Василия Стуса» речь идет о последних 5 годах диссидента. В частности, упоминается и судебный процесс над поэтом, интересы которого, несмотря на сопротивление самого Стуса, представлял Медведчук.

По мнению Медведчука, информация в книге не соответствует действительности.

«Если человек позволяет себе высказывания, которые не соответствуют действительности, то это является предметом судебного разбирательства для защиты чести и достоинства, я так делал всегда и буду делать в будущем», – ответил депутат.

По словам автора книги и журналиста Вахтанга Кипиани, иск Медведчука является прямым давлением на свободу слова, а от так называемых оценочных суждений он не откажется.

Журналист напомнил, что у Медведчука было четыре уголовных процессы, где он защищал диссидентов. По мнению Кипиани, их советская власть поручала только «проверенным» адвокатам.

Как сообщал УНИАН, иск против украинского историка и журналиста Вахтанга Кипиани Виктор Медведчук подал 29 августа. Первое заседание по делу состоится 2 октября 2019 года в Дарницком райсуде Киева.