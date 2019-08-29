Медведчук подал иск против Кипиани – хочет запретить книгу про Стуса

Иск нардепа касается Вахтанга Кипиани и украинского издательства.

Нардеп от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и кум Путина Виктор Медведчук подал в суд иск против украинского историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

Об этом Кипиани написал на своей странице в Facebook 29 августа.

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Журналист отметил, что в иске речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации Медведчука.

"Речь идет о текстах из книги "Дело Василия Стуса", которую мы сделали вместе с Издательство Vivat (оно является соответчиком в этом деле). Медведчук требует запретить распространение (продажу) в любой форме и на любой территории экземпляров этой книги", – написал он.

Первое заседание по делу состоится 2 октября 2019 года в Дарницком райсуде Киева.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2018 года вокруг фильма про Василия Стуса разразился скандал из-за того, что из ленты вроде бы убрали сцены с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, который был адвокатом Стуса. Кума Владимира Путина часто обвиняют в нарушении адвокатской этики в процессах над Стусом и другими диссидентами.