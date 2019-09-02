Рекордсмен по еде на скорость Олег Жорницкий: "Иногда, подписывая контракт, понятия не имеешь, что предстоит кушать - майонез, хот-доги, сливочное масло, суши, яйца и даже… бычьи яйца или коровьи мозги"

По случаю 225-летия Одессы, которое будет отмечаться 2 сентября, в городе несколько дней будут проходить праздничные мероприятия, в числе которых - чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы. Судьей оригинального шоу станет американец Олег Жорницкий, специально прибывший в Украину по приглашению организаторов конкурса.

Зарубежный гость – единственный представитель из стран СНГ-IFECO (Международная федерация скоростного поедания пищи). Он - неоднократный участник мирового шоу GluttonBowl на DiscoveryChannel, высокого уровня соревнований в Атлантик-Сити, Майами, Нью-Йорке. На его счету – десятки рекордов, в том числе и мировые: 100 вареников - за минуту 39 секунд, 4 кг майонеза - 8 минут, 200 пельменей - 4 минуты 19 секунд, 16 мацаболов - 5 минут 20 секунд. Его называют легендой, мужчиной, обладающим невероятным организмом и волей.

Достижения этого необычного человека, отнюдь не страдающего избыточным весом, интересуют врачей и многочисленную зрительскую аудиторию, а для нас он интересен вдвойне, так как родился и вырос в Украине, в Одессе.

Олег, почему вы решили заняться столь необычным «спортом» - кушать много и на скорость?

Я – одессит в третьем поколении и по своей натуре – спорщик: мне интересно доказывать что-то кому-то и самому себе. Бывало, спорил и по поводу поедания – то есть, случались какие-то «пробы пера» (улыбается). В 1999 году мы с семьей эмигрировали в США… И как-то с братом пришли к знакомому – хозяину магазина, который вдруг произнес: «Не хотите, ли поесть пельменей?». Как выяснилось, скоро будет чемпионат по скоростному поеданию, а его сын – участник. Загорелся и я. Решил попытать счастья, пришел на отборочный тур, условие которого – за 15 минут съесть как можно больше пельменей. Представьте, в емкости – полторы сотни штук, а в числе моих соперников были и рекордсмены: кто-то раньше уже съел сотню, кто-то – сто два, кто-то – сто пять пельменей. В общем, дали отмашку и проглотил эти 150 пельменей за 6 минут. Причем, съел красиво – вилкой, а не руками, как это происходит на соревнованиях. Не могу сказать, что не наелся, но все было очень спокойно и пристойно (смеется).Вот так все началось - 9 сентября 2001 года. В то время мне было 34 года.

Сколько у вас побед, и какие из них запомнились больше всего?

Всего - порядка двадцати. Наиболее запомнились пельмени – самая первая официальная победа, и майонез - чемпионат мира, который проходил в Голливуде. Шоу было на очень высоком уровне. Все – серьезно и достаточно сложно.

В чем заключалась сложность?

Когда мы смотрим разные шоу по телевизору, кажется, что главные люди находятся на сцене. На самом деле ты там никому не нужен. Для них – главное, чтобы шоу было эффектным... Помню, нам на стол положили ложки, которые просто не влезали в рот. Не – ложки, а совки! Через 15 минут все начинается, а я не понимаю, как этим есть. «Примеряю» ложку, но – никак, а им нужно, чтобы в камере красиво смотрелось...

Кроме того, все участники должны были подписать очень интересный контракт. Чтобы разобраться во всех нюансах, пришлось привлечь переводчика. В документе оказался любопытный пункт: «если вы причините шоу серьезный вред, то должны уплатить неустойку 1 млн долларов, и вы не считаете, что сумма слишком большая». Ставить свою подпись категорически отказался. Меня убеждали, мол, «бумага» - абсолютно стандартная, мол, все подписывают… Но я настоял на своем – этот пункт из документа убрали.

Какой же вред вы могли нанести?

В том-то и дело, что это не прописали. Ну, может, если бы кто-то счел шоу сорванным или как-то еще... Условия были еще те… Например, рекомендация: указать три позиции нежелательной для тебя пищи. Но здесь же – приписка: «Мы постараемся учесть ваши пожелания, но не гарантируем, что вы это не будете есть». То есть, подписывая контракт, человек понятия не имел, что ему предстоит кушать. Это жеребьевка. Там было много позиций – около 12 категорий поедания – майонез, хот-доги, сливочное масло, суши, яйца и даже… бычьи яйца. Но это – в полуфинале. И я выиграл в майонезе. Потом - финал, в котором мы ели коровьи мозги.

И сколько вы их съели?

Приблизительно 4 кг за 15 минут. Но занял второе место, первое досталось известному японцу Такеру Кобаяши. Тогда Международная федерация скоростного поедания пищи возлагала на меня очень большие надежды, потому что японец много лет побеждал, и ему не было равных. Он, действительно, невероятен. Так, на тот момент соревнования по хот-догам проходили уже 70 лет. До приезда Такеру рекорд составил 26 хот-догов за 8 минут. Я потом съедал 26 с половиной и был бы в данном виде чемпионом, если бы не японец, который потом съел полсотни и, таким образом, просто дискредитировал эти соревнования. Все равно, что сегодня все прыгают в длину в два с половиной метра, а завтра кто-то прыгнет пять...

В федерации думали, что я его «побью», но не удалось. И, если честно, между его первым местом и моим вторым - огромная пропасть. После того, как я победил в майонезе, Такеру подошел ко мне и сказал, что в жизни бы столько не съел. Сделал мне комплимент, конечно. Он вообще – приятный парень и очень популярен в Японии. Там с его участием делают разные шоу, даже мультфильмы снимают, чтобы дети кушали хорошо (смеется).

Какое ваше любимое блюдо?

Продукты на гриле – мясо, овощи, люблю грузинскую кухню, итальянскую. И главное – очень люблю простую еду - селедку, картошку. Но в обычной жизни я не ем в таких огромных количествах.

Олег, эти шоу, кроме известности, что-то вам дали?

Наверное, немножко денег - в соревнованиях без призовых фондов не участвовал. Да, когда тебя впервые показывают по телевизору и пишут о тебе в газете – здорово. Но проходит время, и смотришь на это по-другому... Однако, знаю много американцев, для которых главное – слава. Может, в силу того, что они родились в этой стране, за них болеет весь дом и, как мне кажется, некоторые из них за участие готовы и сами доплатить... Правда, эти люди, как правило, призовых мест не занимают. Я же это всегда рассматривал с коммерческой стороны, из-за чего даже случались конфликты с федерацией. Например, когда они настаивали на участии в соревнованиях без призового фонда – просто за бесплатную дорогу, проживание и кубок. У меня таких кубков – полная квартира, и мне это уже неинтересно…

Как-то отказал каналу Discovery– пригласили, чтобы я дал мастер-класс. Сказали, мол, нужно не показывать рекордный результат, а продемонстрировать, как это делать. Эдакий бесплатный урок. Дескать, в таких случаях другие люди им еще платят – за рекламу.

Все дело в деньгах?

Если бы позвали на интервью, обязательно бы приехал. Но то, что предложили мне, было, во-первых, непростым. Во-вторых, без стимула. И это – не о деньгах. Ведь предстояло не состязание, которое сопровождается мотивацией в виде того же выброса адреналина. Поверьте, когда ешь наперегонки, думаешь не о финансах, а о соперниках и содержимом тарелки… Но на телеканале сказали: «Пришлем за вами «Лимузин» и все будет очень красиво». Зачем мне их автомобиль? Если человек делает что-то такое, чего не могут другие, это нужно стимулировать, хотя бы, из уважения к тому, что он делает. Если я ничего интересного не делаю, значит, меня не нужно показывать по каналу Discovery. По существу, так и ответил.

Бывали ли у вас какие-то физиологические издержки от соревнований «по обжорству»?

Нет. И я не обращаюсь к врачам, не принимаю каких-либо лекарств.

Как считаете, что самое сложное в подобном «спорте»?

Нужно перешагнуть за грань. То есть, наступает момент, когда у тебя – «стоп» и больше не можешь. Требуется второе дыхание. Перешагнул через эту черту – победил. Если не смог, значит, ты – второй или третий.

Ваши рекорды остаются незыблемыми?

Некоторые. В частности, по майонезу и по вареникам.

Как готовились к подобным соревнованиям?

Медикаментозно никак. Могу сказать, что перед состязанием надо пить воду – необходимо растянуть желудок. Можно литра три - за несколько минут до соревнований…Некоторые совершают ошибку – день-другой голодают. Но тогда желудок сокращается, и в нужный момент ничего не сможешь съесть. Питаться следует в нормальном режиме. За сутки до соревнований - легкой пищей, пить воду, а утром в день состязаний стоит позавтракать. То есть, желудок должен работать.

Скоро в Одессе чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы. Что бы вы посоветовали его участникам?

Отнестись к этому серьезно. Не раз видел, как люди приходят на соревнования с настроением просто вкусно поесть, но нужно понимать, что будет сложно. В частности, следует для себя решить определенные технические моменты – как кушать и запивать водой. Это очень важно. Так, нельзя пить чрезмерно много воды, так как она заполняет объем. Когда начинаешь поглощать пищу, желудок еще пустой, а любой лишний глоток жидкости занимает место. Поэтому воду нужно дозировать, но и не пытаться глотать, не запивая. Ведь это довольно опасно. Например, я подавился во время первых соревнований – пытался проглотить быстрее, и застряло в горле. Запивал, а пельмень не проходил. У меня даже дыхание перехватило, сделал пару глотков воды, и он проскочил. Признаться, в тот момент испугался. У меня ведь тогда еще не было соответствующего опыта, да и соревнования эти, скажем так, не самые простые и полезные...

Чем занимаетесь в обычной жизни?

В США много лет работал менеджером оптовой продовольственной компании. Коммерция… В общем, обычная работа, не связанная с поеданием... (смеется).

Лариса Козовая