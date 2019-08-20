Празднование Дня Независимости в Киеве: какие улицы будут перекрывать и когда

Автомобильное движение на Крещатике перекроют на несколько дней.

К празднованию Дня флага и 28-й годовщины дня Независимости в центре Киева и на ряде улиц ограничат движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

23 августа с 7 утра до окончания мероприятий движение транспорта запретят на Крещатике (от ул. Богдана Хмельницкого до Прорезной) на время церемонии торжественного поднятия флага Украины возле КГГА.

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23 августа до 18.00 часов и с 7.00 до 13.00 часов 24 августа транспортное движение перекроют на Русановском бульваре (возле памятника Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и бульвара) в связи с проведением забега в вышиванках.

24-25 августа запретят движение автомобилей на Владимирской (от Большой Житомирской до Десятинной) на время проведения Творческого фестиваля ко Дню Независимости.

28 августа с 9.00 до 12.00 часов временно запретят автомобильное движение на Воздухофлотском проспекте, 25 на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших и пропавших без вести бойцов за независимость Украины.

Как сообщал УНИАН, украинские военные получат по 1-2 тысячи гривень премии на День Независимости. По словам министра обороны Степана Полторака, по 1 тысяче гривень получат военнослужащие срочной службы и курсанты, по 2 тысячи гривень – военные, которые в 2019 году воевали и воюют на передовой.