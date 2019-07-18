Майкл Бейзер: Я был разочарован, что "Чернобыль" снят не украинцами

На Одесский международный кинофестиваль приехал известный сценарист и шоураннер Майкл Бейзер. На его счету - ряд популярных телешоу и ситкомов: «Хорошие времена», «Мод», «Джефферсонс», «Трое - это компания», «С 9 до 5», «Полный дом»… Его опыт в киноиндустрии насчитывает почти четыре десятилетия – он сотрудничал с такими крупными компаниями как 20th Century Fox, Universal Pictures, Disney, Columbia TriStar и Warner Brothers.

Уже много лет господин Бейзер возглавляет сценарный и продюсерский факультет Ванкуверской киношколы – одного из самых престижных мировых заведений последипломного образования в области аудиовизуальной индустрии.

В Одессе всемирно признанный эксперт дал мастер-класс, посвятив его сериалу телеканала HBO «Чернобыль», признанного авторитетным порталом IMDb самым рейтинговым в истории - 9,6 баллов из 10 (для сравнения: у «Игры престолов» - 9,4 балла).

ГосподинБейзер, почему темой мастер-класса вы выбрали сериал о ядерной катастрофе – проблеме очень болезненной для украинцев?

У меня и в мыслях не было причинять кому-то боль, просто подумал, что «Чернобыль» подходит как нельзя лучше, так как его хорошо здесь знают. При этом для меня участие в фестивале - очень хорошая возможность приехать и пообщаться с украинцами, чтобы узнать, каково их отношение к этой проблеме. Понять, какое влияние на них оказала катастрофа и сам сериал. Насколько это значимо и важно.

Знаю, как создавался этот мини-сериал, и, как сценаристу, продюсеру мне очень интересна реакция жителей страны, в которой произошла катастрофа, а кино о ней снято за рубежом.

Большинство зрителей сериал очень впечатлил, многие при просмотре плакали – для нас это, и правда, больная тема… Объясните, в чем секрет такого ошеломительного успеха «Чернобыля»?

Собственно, не имеет значения, о какой именно катастрофе (истории) идет речь, потому что суть всегда – в персонажах. Реалистичность, историческая достоверность, безусловно, важные составляющие успеха. Но основное – живые герои, которым сочувствуешь и у которых есть реальные прообразы. Комедия или драма, именно персонажи создают такой эффект – зрители начинают сопереживать, вас втягивают в события... Главные герои «Чернобыля» действуют особенным образом, у них есть характеры и они привлекают внимание, захватив большую аудиторию.

«Чернобыль» - скорее художественный или документальный фильм?

В определенной степени и художественный фильм, и документальный, но, ближе – кхудожественно-историческому кино.

В нем можно наблюдать драматизацию событий, и, в то же время, не настолько детально описаны имевшие место факты. Во многих случаях они сделали чернобыльскую историю более сжатой. Например, они объединили несколько реальных людей в одном персонаже.

Да, очевидцы трагедии говорят, что в фильме много фактических неточностей, а, например, один из основных героев – Ульяна Хомюк, которую сыграла Эмилия Уотсон, вообще не существовал…

Действительно, она единственная – вымышленный персонаж. По замыслу сценариста, эта женщина представляет позицию научной среды и воплощает нравственные ценности общества. Она способна нарушать идеологические установки Советского Союза – голос, который говорит о моральных вещах. В противовес – другие, в частности, Борис Щербина представляет бюрократическую машину (Шведский актерСтеллан Юн Скарсгордсыграл зампредседателя Совета Министров СССР, главу правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии, – УНИАН). В самом начале сериала он идет противоположным путем, но потом меняется. Интересно наблюдать за трансформацией типичного бюрократа. Когда он меняется? В момент, когда узнает, что скоро умрет... Мы также видим персонажа из КГБ - воплощение зла...

В общем, сериал нужно рассматривать на двух уровнях.

Первый – развлекательный аспект, потому что есть акцент на персонажах, которые должны притягивать, обращать на себя внимание – погрузить аудиторию в кино.

Во-вторых, он поднимает чрезвычайно мощную тему. И это, наверное, не сама Чернобыльская катастрофа, а то, что обман всегда вскрывается и цена его - человеческие жизни. То есть, катастрофа используется, скорее, как образ, чтобы донести этот тезис – за ложь платят жизнью людей.

Герои Ульяна Хомюк, Валерий Легасов, Борис Щербина – совершенно разные образы, но все – проводники истории.

Однако я не знаю всех фактов трагедии и поэтому мне интересно ваше мнение: что все-таки происходило в 1986 году?

Я не была в «горячей точке» и поэтому не могу об этом судить, но знаю, что происходило в те дни в других городах, например, в Одессе. Вернее, чего не произошло – обычные люди понятия не имели об аварии на ядерном реакторе, так как руководство СССР и УССР случившееся пытались скрыть. Более того, велели 1 мая, несмотря на дождь (радиоактивный, как заявили потом специалисты) провести традиционную в то время, масштабную «демонстрацию трудящихся»…

…Люди вышли на демонстрацию?!

Да. Партийные бонзы, как выяснилось позднее, отправили свои семьи подальше – в безопасные места, а обычные граждане вышли на улицы, чтобы получить дозу рентгенов…

Дело в том, что создатели сериала выбрали другое – хотели снять фильм конкретно о том, как и почему авария произошла. А сказанное вами, как мне видится, - очень важная составляющая событий, которую, вероятно, нужно было включить в сериал. Однако можно сделать отдельный фильм про то, как это было, как повлияло на жизнь населения, и каким образом происходила эвакуация. Это – уже совсем другая история...

Я удивляюсь, почему за 30 лет никто из украинских режиссеров не снял такой фильм? Ведь это – ваша история, ваша боль, которая могла бы быть рассказана отечественными кинематографистами...

Например, в США тоже происходит много событий, и страну можно рассматривать с разных сторон - все зависит от того, какую правду хотите донести, что рассказать. И тогда уже определиться, каким образом отображать все события в кино.

Лично меня, повторюсь, интересуют персонажи – выдуманные или реальные - и, то, каким образом рассказать о лжи, плата за которую – человеческие жизни.

То есть, авторы «Чернобыля» в этой истории хотели показать ложь советского руководства?

Да, в определенной степени… Фильм рассказывает историю о цене лжи. И основной концепт, который просматривается через весь фильм, это страх. Страх, который проявляется в таком слепом исполнении всех правил, потому что этого требовали. Страх запретов. Это, с точки зрения человека, который анализирует персонажи.

В Украине огромный успех имел еще один телесериал HBO – «Игра престолов»…

Здесь тоже суть в персонажах. Конечно, имеет значение интересная история и сильные темы, которые поднимаются в сериале. Но на самом деле все переживают за Дейнерис и Джона Сноу – героев, к которым привязываются, которые очень притягивают зрителей. Именно в этом состоит работа сценариста – манипулировать, привлекать внимание и использовать такие сильные персонажи.

Дело в том, что телевидение создает очень приватные, интимные связи с аудиторией - когда мы смотрим кино, приглашаем персонажей в нашу жизнь, наш дом, и начинаем за них волноваться. Наглядный пример – «Игра престолов» - действующие лица погибают (зачастую, внезапно, неожиданно) одно за другим, и мы с их исчезновением начинаем ощущать утрату. Здесь – мощная работа сценариста: создание сильного, притягивающего внимание характера.

То же самое можно сказать о популярном сериале «Друзья» - сильные, близкие тебе образы...

Лично вы при написании сценария от чего отталкиваетесь – персонажей, реальных событий, придумываете историю?

Даже, когда работаю над ситкомом (комедийная ситуация, – УНИАН), начинаю с самой мысли, о чем будет фильм, какова основная тема. То есть, в первую очередь, это идея истории. Далее создаются персонажи, при помощи которых раскрывается эта идея. Создается замысел конфликта – определяется цель и так далее. Разумеется, думаю, что хотел бы увидеть. Потому что, если это будет интересно мне, то заинтересуются и другие. Я – комедийный сценарист, поэтому должно быть смешно (смеется). Хотя это не исключает того, что в фильме будет вскрыта острая проблема.

Можете привести пример такой своей работы?

Около 40 лет назад писал сценарий для известного в США телевизионного шоу «Джефферсонс». История была об отце в афроамериканской семье, который решил изменить пол. К нему приезжает друг, с которым они не виделись несколько лет. Гость всегда считал своего товарища настоящим мужчиной и вдруг увидел, что тот стал женщиной... В те годы даже в Америке поднятие такой темы – слишком смелая идея, так как люди сложно принимали подобное, а «Джефферсонс» стал первым сериалом, в котором об этом заговорили. Мы сделали комедию, но не разоблачали сам факт изменения пола, а, скорее, смеялись над теми, кто насмехается над подобными людьми. Так мы вынуждали зрителей пересмотреть свое отношение к конкретной проблеме.

Если вы заставили людей смеяться над собой, то хорошо справляетесь с работой (смеется).

Назовите, пожалуйста, три лучших фильма, в которых, на ваш взгляд, все на высочайшем уровне - персонажи, сценарий, режиссура, операторская работа?

«Крестный отец» - очень сильные персонажи, постановка, игра актеров. Также - «Лоуренс Аравийский» Девида Лина и еще в 2001 году вышел на экраны фильм «Кобра». Не могу не упомянуть немое кино – гениальные комедии Чарли Чаплина.

Вам приходилось работать с известными актерами, режиссерами, имена которых сегодня гремят на весь мир?

Все время! (смеется). С Джейми Ли Кертис, Биллом Пекстоном, Брюсом Уиллисом… Работая с ними, понял, что в Голливуде все много трудятся. Все смотрится, как гламурная картинка, которая на самом деле прикрывает активную, мощную работу. Это – огромный механизм – сотрудничество сотен людей, которые внедряют единый проект.

Что скажете о снятом в Одессе немом фильме Эйзенштейна «Броненосец Потемкин»?

Безусловно, Украина имеет богатую историю режиссуры и вам есть что рассказать. Когда я приезжаю сюда и провожу лекции для студентов, то будущим украинским режиссерам не стараюсь навязать то, что мы делаем на западе. Наоборот, поощряю использовать информацию, которая отображает украинскую историю по-своему. То есть, описывать то, что им близко.

По моему мнению, Украине необходимо совершенствовать инфраструктуру, в частности, киностудии – для лучших результатов, создания хороших фильмов. Модернизировать технику, методы съемок... Признаться, был немного разочарован, что «Чернобыль» снят не украинцами. Не теми, кто живет здесь и кого это поразило. Хотел бы услышать историю именно от очевидцев, а не от американцев, которые хотели отобразить метафору при помощи этой катастрофы…

Какой фильм об Украине вам было бы интересно создать?

Украина - чудесная страна, Одесса – красивый город, а комедия - всегда про правду, про истину. Поэтому хотел снять фильм про семью, потому что это - универсальная тема, которая нас всех объединяет…

Лариса Козовая, Одесса