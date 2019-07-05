Политзаключенный Балух прекратил голодовку - правозащитники

Украинский консул посетил удерживаемого в российской колонии политзаключенного Владимира Балуха.

Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого по приговору подконтрольного Кремлю суда в оккупированном Крыму содержат в российской колонии, прекратил голодовку.

Об этом в Facebook сообщает общественное объединение "Крымская правозащитная группа".

"Украинский активист, политический заключенный Владимир Балух прекратил голодовку в связи с удовлетворением его требования. Владимира Балуха сегодня, 5 июля 2019 года, в колонии № 4 города Торжок (РФ) посетил украинский консул", - говорится в сообщении.

Правозащитники также сообщили, что в данное время Балух находится в помещении камерного типа (ПКТ).

"Активиста туда поместили на 6 месяцев. Формально обосновывали это тем, что Балух является "злостным нарушителем" внутреннего распорядка. После прибытия в колонию украинца постоянно по надуманным поводам отправляли в ШИЗО за "проступки", которые и не предусматривают наказания в виде изолятора", - заявили правозащитники.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Балуха в оккупированном Крыму 8 декабря 2016 года, утверждая, что на чердаке его дома якобы найдено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

19 марта 2018 года Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против вынесенного ему приговора по делу о хранении боеприпасов, которую прекратил в начале октября. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у Балуха после более 200 дней голодовки было подозрение на язву или панкреатит.

5 июля подконтрольный России так называемый "Раздольненский райсуд" приговорил Балуха к 5-ти годам колонии общего режима и штрафу 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел, возбужденных за якобы хранение боеприпасов и якобы избиение начальника ИВС.

3 октября так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму после рассмотрения апелляции сократил 5-летний срок заключения Балуха до 4 лет и 11 месяцев.

С 29 марта 2019 года Балуха удерживают в колонии в г. Торжок Тверской области РФ.

25 июня Балух объявил новую голодовку. Согласно его заявлению, которое обнародовала в Facebook омбудсмен Людмила Денисова, вновь прибегнуть к такому радикальному шагу его вынудили нечеловеческие условия содержания, в частности, пребывание более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишение права встречи с консулом Украины.