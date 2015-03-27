Объявлен в розыск еще один подозреваемый в массовых беспорядках в Константиновке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 24-летний житель Константиновки обоснованно подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что он принимал активное участие в беспорядках, которые происходили в Константиновке 16 марта и сопровождались насилием над военнослужащим и погромом автомобиля ВСУ. Однако в настоящее время задержать мужчину не удалось в связи с его выездом за пределы города.

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По ходатайству прокуратуры Донецкой области Краматорский городской суд предоставил разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода и последующего ареста. Также вынесено постановление об объявлении его в розыск.

Ранее суд арестовал четверых активных участников беспорядков в Константиновке. Трое мужчин подозреваются в совершении уголовных правонарушений по ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки) и ч. 1 ст. 186 (грабеж), еще один - за ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Пятого участника суд оставил под домашним арестом.

Следственно-оперативным путем устанавливаются и отрабатываются другие лица, которые принимали участие в беспорядках, с целью выявления организаторов и других активных участников.

Процессуальное руководство досудебным расследованиям осуществляет прокуратура Донецкой области. Ход расследования дел находится на личном контроле и.о. прокурора Донецкой области Александра Ливочки.

Как сообщал УНИАН, 16 марта в Константиновке произошло ДТП с участием боевой машины десанта под управлением украинских военных. Под колеса БМД попали трое пешеходов. 8-летняя девочка погибла на месте. Женщина и ребенок в коляске были госпитализированы. Того же дня были задержаны двое военных, по вине которых произошла авария. Стихийный митинг, начавшийся на месте гибели ребенка, привел к беспорядкам возле здания, где живут украинские военные.