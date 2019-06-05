Убийство 5-летнего Кирилла полицейскими под Киевом: подробности дела (видео)

По имеющейся информации, до ранения мальчика причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции.

31 мая в Переяславе-Хмельницком в реанимацию попал 5-летний Кирилл с тяжелой травмой головы. Родители нашли сына на улице с разбитой головой и подумали, что он ударился об бордюр. Однако впоследствии медики подтвердили, что у ребенка огнестрельное ранение.

По имеющейся информации, до ранения мальчика причастны двое работников Переяслав-Хмельницкого отдела полиции. Подозреваемые – старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. На момент совершения преступления они находились вне службы и были нетрезвыми.

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Рассматривается версия, что пьяные патрульные стреляли по жестяным банкам из огнестрельного оружия, но попали в мальчика.

По словам родных Кирилла, полицейские были настолько пьяны, что не помнят, кто из них стрелял. Организм маленького Кирилла не выдержал, и вечером 3 июня он умер в больнице Киева.

После этого известия сотни активистов пришли под здание МВД. Они требовали привлечь к ответственности всех причастных, а также отставки министра Арсена Авакова.

Под давлением активистов подал в отставку руководитель полиции Киевщины Дмитрий Ценов. Также в Переяслав-Хмельницком отстранили руководителей полиции от выполнения служебных обязанностей.

Суд арестовал подозреваемых на 60 суток без внесения залога. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.