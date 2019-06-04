Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими 5-летнего мальчика
Министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев встретились с мамой убитого полицейскими 5-летнего Кирилла Тлявова Татьяной Алексеевной и бабушкой Александрой Николаевной.
Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, Аваков и Князев выразили соболезнования семье погибшего.
Также Князев заявил, что сотрудники Главного управления Нацполиции в Киевской области перечислят семье убитого мальчика свой однодневный заработок.
Мама и бабушка попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявовых специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.
Князев извинился перед родственниками Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.
"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.
Кроме того, Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика.
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Как сообщал УНИАН, 31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области двое патрульных Иван Приходько и Владимир Петровец в состоянии алкогольного опьянения устроили стрельбу из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам, расположенным в месте, где могли находиться люди.
Они попали в 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова, который находился на детской площадке возле дома. Ребенка госпитализировали. 3 июня мальчик умер в столичной больнице.
Патрульные подозреваются в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц (п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).
Сегодня, 4 июня, суд избрал меры пресечения обоим подозреваемым в виде содержания под стражей до 30 июля без альтернативы внесения залогов.