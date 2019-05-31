Задержанному в Венгрии украинскому капитану изберут меру пресечения

В отношении задержанного продолжаются следственные мероприятия.

Задержанному в Венгрии украинцу - капитану судна Viking Sigyn, которое столкнулось на Дунае с экскурсионным катером "Русалка", изберут меру пресечения.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Задержан, открыто производство, проводятся следственные действия, суд изберет меру пресечения", - сказал Кирилич.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла вечером 29 мая: из-за сильных осадков венгерский экскурсионный катер "Русалка" у одного из мостов через Дунай в Будапеште столкнулся с большим крейсером Viking Sigyn, который принадлежит швейцарской компании. В момент столкновения на борту экскурсионного лодки находились 35 человек, двое представителей экипажа - венгров, остальные 33 пассажира - граждане Южной Кореи.

Погибли по меньшей мере семь туристов, их тела нашли, еще семь человек спасли.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что туристы не имели на себе спасательных жилетов.

Сообщается, что экскурсионный катер, на котором путешествовали туристы, был построен в Украине - Херсонской судостроительной компанией еще в 1949 году.

Капитаном крейсера Viking Sigyn, который врезался в затонувший экскурсионный катер, оказался гражданин Украины.

Полиция задержала гражданина Украины, капитана большого пассажирского судна, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.