Авария на Дунае: венгерская полиция задержала капитана-украинца
Полиция задержала гражданина Украины, капитана большого пассажирского судна, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.
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«После допроса 64-летний Юрий, житель Одессы, был задержан», – говорится в сообщении на сайте полиции Венгрии, передает радио Свобода. По предварительным данным, украинцу квалифицируют служебную халатность, повлекшую массовую гибель людей.
Сообщается, что поиски 21 человека с прогулочного катера продолжаются.
Всего на нем были 35 человек, двое представителей экипажа - венгров, остальные 33 пассажира – гражданами Южной Кореи, семерых спасли, тела еще семерых нашли.
Туристическое судно, на борту которого были туристы из Южной Кореи, затонуло почти сразу после столкновения с пассажирским судном возле одного из мостов через Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что туристы не имели на себе спасательных жилетов.
Сообщается, что экскурсионный катер, которым плыли туристы, был построен в Украине – Херсонской судостроительной компанией еще в 1949 году.