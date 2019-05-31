Авария на Дунае: венгерская полиция задержала капитана-украинца

Украинцу квалифицируют служебную халатность, повлекшую массовую гибель людей.

Полиция задержала гражданина Украины, капитана большого пассажирского судна, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.

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«После допроса 64-летний Юрий, житель Одессы, был задержан», – говорится в сообщении на сайте полиции Венгрии, передает радио Свобода. По предварительным данным, украинцу квалифицируют служебную халатность, повлекшую массовую гибель людей.

Сообщается, что поиски 21 человека с прогулочного катера продолжаются.

Всего на нем были 35 человек, двое представителей экипажа - венгров, остальные 33 пассажира – гражданами Южной Кореи, семерых спасли, тела еще семерых нашли.

Туристическое судно, на борту которого были туристы из Южной Кореи, затонуло почти сразу после столкновения с пассажирским судном возле одного из мостов через Дунай в Будапеште вечером 29 мая. Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что туристы не имели на себе спасательных жилетов.

Сообщается, что экскурсионный катер, которым плыли туристы, был построен в Украине – Херсонской судостроительной компанией еще в 1949 году.