Все пострадавшие в результате теракта в Харькове выписаны из больниц - ОГА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на директора департамента здравоохранения Александра Галацана.

По его сведениям, состояние пациентов, которые продолжали лечение в медицинских учреждениях Харькова, врачи оценили как удовлетворительное.

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"Всех пострадавших во время теракта возле Дворца спорта выписали из больниц", - подчеркнули в ОГА.

Как сообщал УНИАН, в Харькове 22 февраля возле Дворца спорта проходил Митинг Достоинства, посвященный памяти героев Небесной сотни и погибших в зоне АТО. После того, как колонна активистов Євромайдану двинулась от Дворца спорта в сторону Московского проспекта, произошел взрыв. Во время теракта два человека погибли на месте трагедии, а 11 пострадали. Позже двое раненых - 15-летний подросток и 18-летний парень - скончались от травм в больнице скорой и неотложной помощи.

26 февраля силовики задержали организаторов и исполнителей теракта.