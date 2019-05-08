В Украине официально будут отмечать День отца: дата
14:01, 08 мая 2019Общество
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Согласно решению Кабмина предполагается, что День отца будут праздновать в третье воскресенье июня каждого года.
Кабмин принял проект решения о праздновании в Украине Дня отца / фото УНИАН
Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о Дне отца.
Как передает корреспондент УНИАН, решение принято на заседании правительства без обсуждения.
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В то же время в Минсоцполитики сообщили, что, согласно принятому решению, предполагается, что в третье воскресенье июня каждого года будет отмечаться День отца. В этом году этот день выпадает на 16 июня.
Реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.
Как сообщал УНИАН, 12 мая в Украине будут отмечать День матери.
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