В Украине официально будут отмечать День отца: дата

Согласно решению Кабмина предполагается, что День отца будут праздновать в третье воскресенье июня каждого года.

Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента о Дне отца.

Как передает корреспондент УНИАН, решение принято на заседании правительства без обсуждения.

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В то же время в Минсоцполитики сообщили, что, согласно принятому решению, предполагается, что в третье воскресенье июня каждого года будет отмечаться День отца. В этом году этот день выпадает на 16 июня.

Реализация акта будет способствовать обеспечению благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества и повышению статуса мужчины как отца в процессе воспитания детей.

Как сообщал УНИАН, 12 мая в Украине будут отмечать День матери.