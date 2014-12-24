"Кадыровцы" и боевики "ДНР" устроили войну за распределение сфер влияния в Макеевке
13:43, 24 декабря 2014Общество
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В Макеевке Донецкой области местные боевики и «кадыровцы» ведут вооруженные столкновения за распределение сфер влияния.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеБоевики "ЛНР" и "казаки" установили в Антраците двоевластие«В городе Макеевка Донецкой области фиксируются факты вооруженных столкновений между чеченскими и местными боевиками из-за перераспределения сфер влияния на подконтрольной территории, что приводит к обострению ситуации в городе», - отметил он.
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