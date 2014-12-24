"Кадыровцы" и боевики "ДНР" устроили войну за распределение сфер влияния в Макеевке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Антитеррористической операции Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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