За буллинг в киевской школе оштрафовали родителей двоих учеников

Подростки травили своего одноклассника - за такие действия детей ответственность будут нести их родители.

Оболонский районный суд Киева привлек к административной ответственности за буллинг родителей несовершеннолетних обидчиков и назначил им штраф в размере 850 гривень.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В Оболонское управление полиции с заявлением обратились родители ученика четвертого класса. Они сообщили, что двое одноклассников издеваются над их сыном: унизительно шутят, оскорбляют, дерутся и портят школьные вещи. Из-за этого мальчик категорически отказывался ходить в школу.

Работники сектора ювенальной превенции Оболонского управления полиции посетили школу, в которой учатся дети, и установили, что издевательства продолжались на протяжении четырех месяцев.

Учитывая все обстоятельства, полицейские составили два административных протокола на родителей виновников за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 173-4 (буллинг (травля) участника образовательного процесса) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)» (регистрационный номер 8584), которым определены типичные признаки буллинга и предусмотрены штрафы за травлю.

Штрафы за буллинг составляют от 50 до 100 необлагаемых минимумов, то есть от 850 до 1700 гривень или от 20 до 40 часов общественных работ.

Если буллинг совершен группой лиц или повторно на протяжении года после наложения административного взыскания, штраф будет больше - от 100 до 200 минимумов (1700-3400 гривень) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Несообщение руководителем учебного заведения уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга участника образовательного процесса влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 1 месяца с отчислением до 20 процентов заработка.