Во Львове горел костел XVIII века: два человека госпитализированы

Во Львове горело здание костела Святого Антония ( 1718 года постройки, памятник архитектуры), в результате чего два человека были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, пожар возник 9 марта в 21.00 в мансардном этаже здания костела, в результате которого двое человек с отравлением продуктами горения доставлены в больницу.

Огнем повреждена кровля на площади 7 кв. м.

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В 21.50 подразделениями ГСЧС Украины пожар ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Справка. Костел святого Антония Падуанского — римо-католический храм во Львове на улице Лычаковской, 49-а. Памятник барокковой архитектуры.

В храме сохранились 5 познебарокковых алтарей изготовленных приблизительно в 1740-х годах. На хорах находится двухсекционный орган, изготовленный в 1937 году.