Каменских и Потап подогрели слухи о своем романе (фото)

В этот раз знаменитости отправились на отдых в Турцию, соответствующие кадры появились на их страницах в соцсетях.

Настя Каменских и Потап вновь подогрели слухи о своем романе, отправившись на отдых в Турцию.

Разговоры о любовной связи между исполнительницей и известным рэпером ходят уже не первый месяц. Несмотря на то, что артисты это никак не комментируют, они часто проводят время вместе и публикуют компрометирующие снимки.

В этот раз знаменитости отправились на отдых в Турцию, соответствующие кадры появились на их страницах в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских с модным каре засветила роскошную грудь на фото.