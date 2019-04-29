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Каменских и Потап подогрели слухи о своем романе (фото)

15:36, 29 апреля 2019
Общество
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Разговоры о любовной связи между исполнительницей и известным рэпером ходят уже не первый месяц.  Несмотря на то, что артисты это никак не комментируют, они часто проводят время вместе и публикуют компрометирующие снимки.

В этот раз знаменитости отправились на отдых в Турцию, соответствующие кадры появились на их страницах в соцсетях. 

Знаменитости отправились на отдых в Турцию / скриншот

Как сообщал УНИАН, ранее Каменских с модным каре засветила роскошную грудь на фото.

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Теги: #свадьба Потапа и Насти Каменских