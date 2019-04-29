Каменских и Потап подогрели слухи о своем романе (фото)
15:36, 29 апреля 2019Общество
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В этот раз знаменитости отправились на отдых в Турцию, соответствующие кадры появились на их страницах в соцсетях.
Настя Каменских и Потап вновь подогрели слухи о своем романе, отправившись на отдых в Турцию.
Разговоры о любовной связи между исполнительницей и известным рэпером ходят уже не первый месяц. Несмотря на то, что артисты это никак не комментируют, они часто проводят время вместе и публикуют компрометирующие снимки.
В этот раз знаменитости отправились на отдых в Турцию, соответствующие кадры появились на их страницах в соцсетях.
Знаменитости отправились на отдых в Турцию / скриншот
Как сообщал УНИАН, ранее Каменских с модным каре засветила роскошную грудь на фото.
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