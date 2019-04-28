Авария произошла за границей, куда МакSим прилетела с частным визитом.

Певица МакSим потеряла память после аварии.

Об этом сообщает издание "СтарХит".

После аварии МакSим проходит курс реабилитации. Она отменила ближайшие концерты и надеется, что скоро придет в норму. Менеджер артистки отмечает, что пока о полном восстановлении говорить рано, ведь певица испытывает проблемы с памятью.

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Менеджер МакSим, Маргарита Соколова, рассказала подробности серьезного ДТП. По ее словам, это случилось две недели назад, но родственники и коллеги приняли решение не афишировать историю, чтобы не привлекать лишнего внимания. Кроме того, их удивило, что после произошедшего врачи не давали никаких прогнозов, а состояние оценивали как средне тяжелое.

Соколова добавила: авария произошла за границей, куда МакSим прилетела с частным визитом. Собираясь в аэропорт, певица вызвала такси, водитель которого превысил скорость, и на скользкой дороге машину занесло — автомобиль несколько раз ударился об ограждение. По словам менеджера, все могло закончиться намного хуже, но МакSим находилась на заднем сидении и была пристегнута. Сначала все думали, что она отделалась лишь синяками и ссадинами, но позже у артистки обнаружили сотрясение мозга, а от шока у нее нарушилась речь - какое-то время исполнительница с трудом общалась с людьми.

«У нее шоковое состояние и кратковременная потеря памяти от ударов. Она сейчас даже не понимает, было это или нет», - говорит менеджер МакSим.

Как сообщал УНИАН, МакSим попала в серьезное ДТП за границей по дороге в аэропорт, торопясь на рейс.