Умерла звезда фильма "Тихий Дон" Элина Быстрицкая

В последние годы актриса тяжело болела.

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла на 92-м году жизни.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, где работала Быстрицкая.

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"Элина Авраамовна скончалась", - сказал собеседник агентства. В последние годы актриса тяжело болела. Время и место прощания будут известны позднее.

В кино актриса дебютировала в роли Лены Алексеенко в картине "В мирные дни". Однако "самая главная дорога в искусстве", по признанию Быстрицкой, началась после утверждения ее на роль Аксиньи в киноэпопее Сергея Герасимова "Тихий Дон" (1957-1958). После "Тихого Дона" Быстрицкая снялась в другой значительной киноленте, упрочнившей ее славу, - в "Добровольцах".

Быстрицкая была родом из Киева.

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