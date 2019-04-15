Суд отказал в отстранении Мангера от должности председателя Херсонского облсовета

Прокуроры не сообщили, будут ли подавать апелляцию на сегодняшний отказ в отстранении Мангера.

Шевченковский районный суд Киева сегодня не удовлетворил ходатайство прокуроров об отстранении на два месяца Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, от должности председателя Херсонского областного совета.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты проходит судебное заседание по рассмотрению соответствующего ходатайства прокуроров.

Читайте такжеМангер вернулся на работу

В обосновании своего ходатайства прокуроры отметили, что не всех свидетелей, которые работают в облсовете, допросили в уголовном производстве по убийству активистки Гандзюк, в котором Мангер является подозреваемым, а поэтому он может влиять на свидетелей.

Адвокаты заявили, что Мангер не может влиять на кого-либо в облсовете, поскольку его должность сводится к ведению заседаний депутатов областного совета и подписи принятых решений, и непосредственного влияния на депутатов как руководитель он не имеет.

Также они заверили, что уже были допрошены практически все депутаты областного совета.

В свою очередь судья Наталья Притула спросила у прокуроров, кто именно из облсовета еще не был допрошен. На это прокуроры ответили, что не могут сказать, кто именно, но считают, что Мангер может оказывать давление на сотрудников областного совета.

В конце концов судья вынесла определение, которым отказала в удовлетворении ходатайства прокуроров, отметив, что это решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

Прокуроры отказались комментировать данное решение, в частности, будут ли подавать апелляцию на сегодняшний отказ в отстранении Мангера.

Напомним, что сегодня в Киевском апелляционном суде также должно рассматриваться ходатайство защитников Мангера относительно его меры пресечения, а именно адвокаты будут просить суд снять с подозреваемого электронный браслет.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2019 года Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, которая умерла в результате нападения, в ходе которого получила химические ожоги более 30% тела.

15 февраля суд избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражей до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля вернулся на работу в Херсон. Действие этой меры пресечения завершилось 3 марта.

6 марта суд отстранил Мангера от должности председателя Херсонского облсовета на один месяц. В тот же день правоохранители сняли с Мангера электронный браслет и вернули ему заграничный паспорт.

21 марта Мангеру вручили ходатайство об изменении меры пресечения. В отношении Мангера действовал только залог, который является бессрочным мерой пресечения.

2 апреля суд принял решение надеть на Мангера электронный браслет и забрать у него загранпаспорт. Срок действия этой меры пресечения - 60 дней, до 1 июня. В то же время суд отказался изменить Мангеру меру пресечения с залога на содержание под стражей.

5 апреля на него снова надели электронный браслет.