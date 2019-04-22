В порту Одесской области ликвидирован канал контрабанды кокаина на миллион долларов

Во время углубленного осмотра груза в контейнере с фруктами обнаружили 12 кг кокаина.

В порту Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки на сумму более миллиона долларов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области. Согласно сообщению, вчера при осуществлении углубленного досмотра груза правоохранители обнаружили в контейнере с фруктами 12 кг кокаина.

Как отмечается, груз следовал в Европу из страны, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков в мире.

По ценам теневого рынка стоимость контрабанды составляет более миллиона долларов.

В ходе проведенной спецоперации правоохранители задержали двух граждан Молдовы, которые пытались вывезти обнаруженный кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса ("контрабанда наркотиков") продолжаются следственные действия.

Устанавливаются другие лица, причастные к функционированию контрабандного канала транспортировки кокаина.

Операция по блокированию наркотрафика проводилась совместно с Госпогранслужбой и Одесской таможней ГФС.

Как сообщал УНИАН, в конце марта в морском порту «Пивденный» было обнаружено 257 кг кокаина, направлявшегося в Евросоюз.