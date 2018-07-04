Изъятые в «Борисполе» 6 килограмм кокаина привезли в Украину из Латинской Америки

Двоих подозреваемых арестовали, еще двоих – отправили под домашний арест.

Международная группа наркоторговцев, участников которой правоохранители накануне задержали в аэропорту «Борисполь», занималась контрабандой кокаина из стран Латинской Америки.

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Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины, Печерский райсуд Киева уже избрал двум подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще двоих – отправил под домашний арест.

Накануне сообщалось, что правоохранители задержали участников международной группы наркоторговцев и изъяли 6 кг кокаина стоимостью 30 миллионов гривень. Двоих наркокурьеров задержали в результате спецоперации в кииевском аэропорту «Борисполь».

В Национальной полиции Украины сообщили, что организатором группы был 42-летний гражданин Турции. Мужчина руководил контрабандной деятельностью и обеспечивал поставки кокаина на территорию нашего государства. Также он привлек к сотрудничеству своего соотечественника, который временно проживал в Киевской области. Фигурант выполнял функции координатора, в частности - занимался поиском маршрутов поставок кокаина, логистикой и обеспечивал связь курьеров с иностранными наркоторговцами.

В состав группировки также входил 28-летний житель Одесской области, который занимался поиском и вербовкой наркокурьеров через популярные социальные сети. За «работу» вербовщик обещал вознаграждение в сумме от 3 до 7 тысяч долларов.