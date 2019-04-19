Транспортный коллапс в Киеве: с десяток улиц в центре столицы будут перекрыты до 22.00 (видео)
С десяток улиц в центре Киева перекрыты из-за проведения дебатов кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский".
Среди них Большая Васильковская, улица Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная. Движение будет перекрыто до 22.00, говорится в сюжете ТСН.
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Из-за этого столицу парализовали пробки. Сейчас ситуация на дорогах оценивается в 8 баллов.
Отмечается, что из-за дебатов с изменениями также будет курсировать общественный транспорт.
Кроме перекрытия улиц, также изменится график работы метро. С 18.00 до 19.00 на вход закрыты станции метро "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская". После завершения мероприятия их закроют на выход.
Напомним, сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.