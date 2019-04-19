Настя Каменских в прозрачном платье показала соблазнительные формы (фото)

Артистка надела черное прозрачное платье, демонстрирующее ее соблазнительные формы, а поверх него - кожаный жакет.

Известная украинская певица Настя Каменских (NK) посетила премию "Золотая Жар-Птица". Снимки с церемонии певица опубликовала на своей странице в Instagram. Читайте также"Отношение, как к скоту": в сети разгорелся скандал из-за прощального концерта Пугачевой в Кремле Артистка надела черное прозрачное платье, демонстрирующее ее соблазнительные формы, а поверх него - кожаный жакет. Также певица сделала нехарактерную для себя прическу - высокой конский хвост. Как сообщал УНИАН, Волочкова опозорилась на прощальном концерте Аллы Пугачевой.

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