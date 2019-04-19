Настя Каменских в прозрачном платье показала соблазнительные формы (фото)
08:15, 19 апреля 2019Общество
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Артистка надела черное прозрачное платье, демонстрирующее ее соблазнительные формы, а поверх него - кожаный жакет.
Instagram Настя Каменских
Известная украинская певица Настя Каменских (NK) посетила премию "Золотая Жар-Птица".
Снимки с церемонии певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Instagram Настя Каменских
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Артистка надела черное прозрачное платье, демонстрирующее ее соблазнительные формы, а поверх него - кожаный жакет.
Также певица сделала нехарактерную для себя прическу - высокой конский хвост.
Как сообщал УНИАН, Волочкова опозорилась на прощальном концерте Аллы Пугачевой.
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