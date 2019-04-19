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Настя Каменских в прозрачном платье показала соблазнительные формы (фото)

08:15, 19 апреля 2019
Общество
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Instagram Настя Каменских

Снимки с церемонии певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Instagram Настя Каменских

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Артистка надела черное прозрачное платье, демонстрирующее ее соблазнительные формы, а поверх него - кожаный жакет.

Также певица сделала нехарактерную для себя прическу - высокой конский хвост.

Как сообщал УНИАН, Волочкова опозорилась на прощальном концерте Аллы Пугачевой.

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Теги: #певица#Настя Каменских