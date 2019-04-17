Плановый реванш: как и почему разваливаются резонансные уголовные дела

Нынешняя неделя стала богатой на интересные судебные решения. Так, 16 апреля Шевченковский районный суд столицы отменил розыск и заочный арест видеоблогера Анатолия Шария, в отношении которого продолжается расследование по подозрению в разжигании межнациональной вражды в Интернете. Также суд отказался инициировать его экстрадицию из Литвы, где тот скрывается.

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А в ночь на вторник, 16 апреля, Броварской городской районный суд освободил из-под стражи прямо в зале суда народного депутата Надежду Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана, обвиняемых в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, они планировали обстрелять дома в правительственном квартале Киева, захватить здание Верховной Рады и убить руководство государства. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированных территорий для совершения терактов на подконтрольной Украине территории.

Что же произошло на днях в суде? Судьи не успели рассмотреть ходатайство о продлении обвиняемым меры пресечения. Причиной назвали тот факт, что девять адвокатов Савченко и Рубана, не имеющих ограничений по подаче ходатайств, заявили их суду слишком много.

Савченко уже заявила о готовности вернуться к обязанностям народного депутата, и на следующий день после освобождения зарегистрировала в Раде проект закона о внесении изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины» относительно размера денежного залога для партий, которые выдвинули избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе (№10235).

Любопытно, что в Генпрокуратуре не видят трагедии в том, что подозреваемых в терроризме отпустили на свободу. Как написал генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook, освобождение из-под стражи на подготовительном судебном заседании вовсе не означает снятия обвинения, а потому ГПУ и далее настаивает на достаточности доказательств Савченко и Рубана в совершении преступлений. Кроме того, он не нашел ничего лучше, чем заявить, что «ряд последних резонансных судебных решений, когда ареста избегают подозреваемые в убийстве и терроризме, заставляют признать: судебная система тяжело больна».

«То, что в ГПУ обвинят суд в развале дела Савченко, было прогнозируемо. Это старая, испытанная тактика», - считает юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр.

По ее мнению, прокуратура изначально сделала несколько фатальных ошибок. «И я предполагаю, что именно из-за них было столько самоотводов судей, которые просто не взяли на себя ответственность слушать это дело. Посмотрите, через сколько судов прошло дело Савченко», - отметила она.

Действительно, весь прошлый год, пока Савченко и Рубан находились под стражей, их дело успело побывать на рассмотрении в четырех разных судах: в Славянске, Чернигове, Киеве и, наконец, в Броварах.

«Это не значит, что у нас кризис судебной системы. Оправдание Савченко, по сути, - самоубийство для суда. Но, подозреваю, что низкое качество подготовленных прокуратурой материалов не позволяет принять какое-то другое решение», - считает Маляр.

При этом она добавляет, что действия Савченко, в которых ее подозревала ГПУ, изначально неправильно квалифицировали. «То есть в суд обвинительный акт попал не с теми статьями и преступлениями, которые, возможно, совершала Савченко», - добавила юрист

В свою очередь, политолог и социолог, директор Социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко, видит в освобождении Савченко и Рубана из-под стражи политическую подоплеку. «Тот факт, что ГПУ и СБУ не смогли предоставить достаточно доказательств в этом деле, это удар по главам этих ведомств, которые выдвигали против Савченко и Рубана обвинения в подготовке госпереворота», - отмечает он.

По его словам, момент выбран не случайно, так как многие понимают, что у Порошенко есть все шансы не стать президентом во второй раз. А это значит, что начались торги и переговоры, кто из нынешних чиновников может остаться на своих должностях, или получить новые кресла, уже при новом президенте.

Директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, в свою очередь, считает, что суды выносят подобные решения, поскольку у них у самих включается инстинкт самосохранения. «Судьи не хотят брать на себя ответственность за «художества» властей», - говорит эксперт.

С таким мнением согласен руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран, по словам которого принятие таких решений в судах – попытка продемонстрировать, что судьи готовы быть союзниками в борьбе новой власти против нынешней. «Мы понимаем, что Савченко и Рубан – это самые радикальные противники властей, и потому суды считают, что их выход на свободу поможет демонтировать нынешнюю власть», - отмечает он.

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего Игар Тышкевич, наоборот, считает, что ряд уголовных дел стали существенно тормозить именно накануне президентских выборов. И можно предположить, что такое поведение – часть определенной тактики со стороны действующей власти: «И Шарий, и Савченко не станут ничего говорить в поддержку Порошенко, но могут публично поддержать Зеленского. И это может отпугнуть от последнего часть избирателей. Но, с другой стороны, украинская политическая традиция такова, что большинство проблем осознанно могут оставить будущему руководству. Вариантов может быть много».

Как бы там ни было, эксперты считают, что вышеописанные два дела, по сути, только первые ласточки. По словам Золотарева, не исключено, что та же участь вскоре ждет и скандальное газовое дело нардепа Александра Онищенко. «Поговаривают, что ситуация по Онищенко может измениться и он может вернуться в Украину», - отмечает он.

Далее, по мнению Золотарева, закрытыми могут оказаться дела, касающиеся статьи о госизмене в отношении журналистов Руслана Коцабы и Виктора Муравицкого.

О том, что такой вариант возможен, увы, свидетельствует и недавний пост в соцсетях экс-регионалки Елены Бондаренко, которая заявила, что теперь тысячи «политических» могут оказаться на свободе.

Хотелось бы, чтобы такие утверждения не стали пророческими.

Анастасия Заремба