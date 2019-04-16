Савченко сделала заявление в зале суда после освобождения из-под стражи (видео)

В зале суда Савченко заявила, что докажет свою невиновность.

Подозреваемую в организации теракта Надежду Савченко и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.

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Сама Савченко уже прокомментировала свое освобождение и заявила, что "будет бороться за Украину", сообщает "Украинская правда".

"Я показала, как за свободу надо бороться. Я желаю каждому несправедливо осужденному свободы. Я не нарушаю правила, не сбегу за границу, как гарантировали прокуроры. Я не убегаю из Украины, потому что я - Герой Украины. И для меня Украина не пустое слово", - заявила она в зале суда.

"Я докажу свою невиновность, я выиграю в этом суде. Теперь нам спешить некуда", - добавила она.

Как сообщалось, суд освободил из-под стражи внефракционного народного депутата Надежду Савченко и волонтера Владимира Рубана.