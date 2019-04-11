"Джексон?": Лорак ужаснула сеть своим лицом (фото)

На фото певица позирует у стены в объемном бомбере, толстовке и кепке.

Украинская певица Ани Лорак разочаровала пользователей сети неудачным фото.

Снимком певица поделилась в Instagram.

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На фото певица позирует у стены в объемном бомбере, толстовке и кепке. При этом многим пользователям показалось, что лицо певицы на фотографии выглядит постаревшим и неестественным.

"Джексон???", "В 2010, 2011 вы были неотразимы, а сейчас уже не та...до сих пор пересматриваю ваши выступления с субботнего вечера .....очень красивая там", "Это куртка полнит или...?)", "В ней огонь погас. ..ей срочно надо связаться снова со своим мужем", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Каменских с приоткрытым ртом завела сеть пикантным фото.