MARUV показала "горячие" фото с отдыха
17:00, 09 апреля 2019Общество
303 0
В кадрах видны аппетитные формы исполнительницы.
Победительница нацотбора на Евровидение MARUV, которая отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе в Израиле, поделилась с поклонниками горячими кадрами с отдыха.
Читайте такжеСнимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть
На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в купальниках и откровенных позах. В кадрах видны аппетитные формы певицы.
Ранее MARUV (Анна Корсун) показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве. В кадрах она предстала в откровенном наряде: в трусах и без бюстгальтера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter