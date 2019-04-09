MARUV показала "горячие" фото с отдыха

В кадрах видны аппетитные формы исполнительницы.

Победительница нацотбора на Евровидение MARUV, которая отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе в Израиле, поделилась с поклонниками горячими кадрами с отдыха.

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На своей странице в Instagram артистка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в купальниках и откровенных позах. В кадрах видны аппетитные формы певицы.

Ранее MARUV (Анна Корсун) показала, как готовится к запланированному на 6 апреля сольному концерту в Москве. В кадрах она предстала в откровенном наряде: в трусах и без бюстгальтера.