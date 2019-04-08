В клинике, где Зеленский сдавал анализы, объяснили исчезновения страницы из Facebook

Страница частной клиники исчезла из соцсети после шквала критики пользователей.

Из Facebook исчезла страница частной клиники Eurolab, где кандидат в президенты Владимир Зеленский сдавал анализы.

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Об этом сообщила представитель клиники, у которой ТСН.uа удалось взять комментарий, позвонив на горячую линию Eurolab.

"Facebook сам удалил страницу, мы были удивлены, когда увидели оповещение", - заверила представитель клиники. Она не уточнила, по какой причине Facebook это сделал.

Ранее издание Depo.ua сообщило, что страница клиники удалена. Отмечается, что после того, как штаб Зеленского обнародовал некорректно датированные результаты анализов, на клинику обрушился шквал критики. Пользователи соцсети опустили рейтинг клиники до 1,2 с 5 звезд, после чего отзывы были закрыты.

Сейчас любые материалы со страницы Eurolab недоступны для просмотра.

Ранее частная клиника, в которой сдавал анализы Владимир Зеленский, извинилась перед кандидатом за то, что в анализах указали неправильную дату получения материала. Об этом говорилось в сообщении медицинского центра Eurolab на странице в Facebook. "Приносим Вам свои извинения за неверно указанную дату регистрации материала. После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела ошибочно вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение работника", - говорилось в заявлении клиники.