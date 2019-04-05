Клиника объяснила ошибочную дату в анализах Зеленского

Как объяснили в клинике, работница отдела по ошибке вместо пятого апреля вписала второе апреля.

Частная клиника, в которой сдавал анализы Владимир Зеленский, извинилась перед кандидатом за то, что в анализах указали неверную дату получения материала.

Об этом говорится в сообщении медицинского центра Eurolab на странице в Facebook.

«Приносим Вам свои извинения за неверно указанную дату регистрации материала. После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела ошибочно вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение работника», - говорится в заявлении клиники.

Отметим, что результаты анализов Владимир Зеленский разместил в своем Facebook и ошибку сразу заметили пользователи и СМИ.

Сначала кандидат в президенты обнародовал результаты, на которых датой сдачи анализа значится 2 апреля.

Через 15 минут Зеленский обнародовал другие результаты - с датой 5 апреля.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе в медпункте НСК «Олимпийский» сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя. В штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК «Олимпийский» и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию.

5 апреля утром Зеленский сдал на анализы кровь в частной лаборатории «Евролаб», Порошенко сдал кровь, мочу и волосы в медицинском центре НСК «Олимпийский».