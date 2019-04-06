В России провели следственные действия в отношении еще четырех украинских моряков - адвокат

Россияне снова действовали вопреки международному праву.

В России в течение 4-5 апреля провели следственные действия в отношении четырех военнопленных украинских моряков.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Николай Полозов.

По словам адвоката следственные действия провели в отношении Виктора Беспальченка, Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча.

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Полозов сообщил, что в четверг следствие должно было ознакомить Беспальченка с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии катеров "Бердянск" и "Никополь". Когда его адвокат прибыла в СУ ФСБ, выяснилось, что моряка отвезли для проведения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в институт Сербского.

"Военнопленных Сергея Попова, Андрея Шевченко и Андрея Драча следствие ознакомило с постановлениями о назначении технической экспертизы артиллерии МБАК "Никополь" и "Бердянск". Во время следственных действий адвокаты военнопленных заявили ходатайство о приобщении доклада Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, в котором статус 24-х захваченных украинских моряков определен как военнопленные", - добавил адвокат.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" осуществляли плановый переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. Утром того же дня российский военный корабль совершил таран буксира "Яны Капу" недалеко от Керченского пролива. Из экипажа буксира никто не пострадал.

После этого российская сторона заблокировала проход Керченским проливом. Украинские корабли простояли у Керченского пролива до вечера 25 ноября и решили вернуться в Одессу. После начала движения российские пограничники начали преследование украинские суда, а после применили оружие, напав на них. Корабли были захвачены, а 24 члена экипажа взяты в плен. Несколько из них получили ранения во время нападения.