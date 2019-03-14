"Бомба!": Настя Каменских очаровала сеть нежным образом (фото)

Всего за час фото артистки собрало 25 тысяч лайков.

Украинская певица Настя Каменских покорила сеть нежным образом. На этот раз певица не стала оголяться хоть и выбрала пикантный наряд, открывающий живот.

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Фото она разместила на странице в Instagram.

Поклонникам очень понравился выбор наряда артистки.

"Как можно быть такой красивой?", "Бомба!", "Какая же красивая", "Наша принцесса", "Очень оригинальная юбка", - восхитились подписчики.

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица засветила грудь в костюме монашки.