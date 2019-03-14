"Бомба!": Настя Каменских очаровала сеть нежным образом (фото)
11:30, 14 марта 2019Общество
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Всего за час фото артистки собрало 25 тысяч лайков.
Поклонникам очень понравился выбор наряда артистки / Cosmopolitan
Украинская певица Настя Каменских покорила сеть нежным образом. На этот раз певица не стала оголяться хоть и выбрала пикантный наряд, открывающий живот.
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Фото она разместила на странице в Instagram.
Поклонникам очень понравился выбор наряда артистки.
"Как можно быть такой красивой?", "Бомба!", "Какая же красивая", "Наша принцесса", "Очень оригинальная юбка", - восхитились подписчики.
Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица засветила грудь в костюме монашки.
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