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"Бомба!": Настя Каменских очаровала сеть нежным образом (фото)

11:30, 14 марта 2019
Общество
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Поклонникам очень понравился выбор наряда артистки / Cosmopolitan

Украинская певица Настя Каменских покорила сеть нежным образом. На этот раз певица не стала оголяться хоть и выбрала пикантный наряд, открывающий живот.

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Фото она разместила на странице в Instagram.

Поклонникам очень понравился выбор наряда артистки.

"Как можно быть такой красивой?", "Бомба!", "Какая же красивая", "Наша принцесса", "Очень оригинальная юбка", - восхитились подписчики. 

Как сообщал УНИАН, сбежавшая в РФ украинская певица засветила грудь в костюме монашки.

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Теги: #певица#Настя Каменских